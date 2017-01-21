Нападающий «Порту» Адриан Лопес вернулся в «Вильярреал». 29-летний форвард в прошлом сезоне играл в испанском клубе на правах аренды. В этом сезоне в «Порту» он не имеет регулярной практики, поэтому снова был отдан в аренду до конца сезона.