Адриан Лопес вернулся в «Вильярреал»
Сегодня, 15:49 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Порту» Адриан Лопес вернулся в «Вильярреал». 29-летний форвард в прошлом сезоне играл в испанском клубе на правах аренды. В этом сезоне в «Порту» он не имеет регулярной практики, поэтому снова был отдан в аренду до конца сезона.
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