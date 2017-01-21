Исак может отказаться от перехода в «Реал» ради дортмундской «Боруссии»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, АИК, Реал, Исак Александер
Сегодня, 16:40 | Источник: Expressen.se | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий АИК Александер Исак может отказаться от перехода в «Реал» ради дортмундской «Боруссии». Ранее предполагалось, что мадридцы заплатят за 17-летнего игрока 10 млн евро. Однако «Боруссия» решила вмешаться и также сделать предложение. Сам форвард готов перебраться в Дортмунд, где у него будет больше игровой практики.
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