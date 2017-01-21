Нападающий АИК Александер Исак может отказаться от перехода в «Реал» ради дортмундской «Боруссии». Ранее предполагалось, что мадридцы заплатят за 17-летнего игрока 10 млн евро. Однако «Боруссия» решила вмешаться и также сделать предложение. Сам форвард готов перебраться в Дортмунд, где у него будет больше игровой практики.