Рейтинг@Mail.ru

Матч «Кана» и «Нанси» перенесён из-за повреждений газона

Матч: КанКан-:-НансиНанси
Начало матча: Сегодня, 22:00
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:43 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Нанси» перенесен из-за плохого качества газона. Из-за снега и мороза покрытие оказалось сильно поврежденным, поэтому судейская бригада приняла решение не проводить игру. Решение о новой дате будет принято позднее. Матч с участием «Кана» в нынешнем сезоне переносится не впервые из-за погоды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:07 «Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы 0
16:49 «Вердер» - «Боруссия» Д: стартовые составы 0
14:40 «Ливерпуль» - «Суонси»: стартовые составы 3
00:24 Видео «Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга» 45
Вчера
23:52 Видео Сборная Марокко переиграла Того 7
23:26 Самба покинул «Панатинаикос» 2
21:50 Официально Фото Джеррард станет тренером академии «Ливерпуля» 28
21:42 «Фрайбург» - «Бавария»: стартовые составы 2
20:51 Видео Кот-д'Ивуар и ДР Конго сыграли вничью 8
18:50 Дешахт оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды 9
все материалы по этой теме
Турниры