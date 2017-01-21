Матч «Кана» и «Нанси» перенесён из-за повреждений газона

Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Нанси» перенесен из-за плохого качества газона. Из-за снега и мороза покрытие оказалось сильно поврежденным, поэтому судейская бригада приняла решение не проводить игру. Решение о новой дате будет принято позднее. Матч с участием «Кана» в нынешнем сезоне переносится не впервые из-за погоды.