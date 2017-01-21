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«Вердер» - «Боруссия» Д: стартовые составы

Матч: ВердерВердер-:-БоруссияБоруссия
Начало матча: Сегодня, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Вердера» и дортмундской «Боруссии» на матч 17-го тура чемпионата Германии.

«Вердер»: Дробны, Мойсандер, Сане, Гарсия, Бауэр, Фритц, Бартельс, Делани, Гнабри, Писарро, Крузе.
Запас: Велькович, Кайнц, Гарсия, Гебреселассие, Эггештайн, Видвальд, Манне.

«Боруссия» Д: Вайденфеллер, Пищек, Папастатопулос, Шмельцер, Гинтер, Кагава, Кастро, Шюррле, Вайгль, Пулишич, Ройс.
Запас: Пасслак, Бартра, Дембеле, Гетце, Геррейру, Дурм, Бонманн.

Ранее «Бавария» обыграла «Фрайбург».

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