«Вердер» - «Боруссия» Д: стартовые составы
Сегодня, 16:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Вердера» и дортмундской «Боруссии» на матч 17-го тура чемпионата Германии.
«Вердер»: Дробны, Мойсандер, Сане, Гарсия, Бауэр, Фритц, Бартельс, Делани, Гнабри, Писарро, Крузе.
Запас: Велькович, Кайнц, Гарсия, Гебреселассие, Эггештайн, Видвальд, Манне.
«Боруссия» Д: Вайденфеллер, Пищек, Папастатопулос, Шмельцер, Гинтер, Кагава, Кастро, Шюррле, Вайгль, Пулишич, Ройс.
Запас: Пасслак, Бартра, Дембеле, Гетце, Геррейру, Дурм, Бонманн.
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