«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:07 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ «Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед».
«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Питерс, Уилан, Адам, Шакири, Аллен, Арнаутович, Крауч.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Блинд, Феллаини, Эррера, Мата, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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