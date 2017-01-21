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«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Матч: Сток СитиСток Сити-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:07 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ «Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед».

«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Питерс, Уилан, Адам, Шакири, Аллен, Арнаутович, Крауч.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Блинд, Феллаини, Эррера, Мата, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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