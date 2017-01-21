Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» снова разгромил «Чанчунь Ятай»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Зенит, Чанчунь Ятай
Сегодня, 17:12 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В последнем контрольном матче на сборе в Дубае «Зенит» вновь встретился с китайским «Чанчунь Ятай» и вновь крупно переиграл представителей Поднебесной.

«Зенит» - «Чанчунь Ятай» - 4:0 (1:0)
Голы: Мак 14, Юсупов 48, Кокорин 55, Юсупов 67. 
Нереализованный пенальти: Джорджевич 59 (вратарь)

«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Анюков (Зуйков 46), Кришито (Ломбертс 46), Нету (Йованович 46), Жирков (Чернов 46), Молло (Джорджевич 46), Хави Гарсия (Мусаев 46), Эрнани (Лесовой 62), Могилевец (Цаллагов 46), Мак (Юсупов 46), Дзюба (Кокорин 46).

«Чанчунь Ятай»: Фань И, Чжэ Цзян, Исмаилов, Яки Ень, Шипэн Янь, Шуай Пэй, Чао Хэ (Сили 46), Сяодун Фань, Лун Тань (Дади Чжоу 76), Оршич, Чанчэн Чэн (Гуан Ли 57).

Предупреждения: Кришито 20. Гуан Ли 86. 

Напомним, что несколько дней назад «сине-бело-голубые» переиграли эту же команду со счетом 5:2.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:40
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:36
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:35
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:31
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:30
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:29
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 18:17
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 18:16
ответ пользователю cska-78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:16
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:15
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:14
ответ пользователю cska-78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:09
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 18:06
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:06
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:06
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:05
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:02
ответ пользователю Ты знаешь мое имя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:01
ответ пользователю Ты знаешь мое имя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:01
ответ пользователю Поц (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:59
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 17:58
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:53
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:52
ответ пользователю Поц (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:52
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:01 «Уфа» сыграла вничью с «Лехом» 2
17:45 Сборная Санкт-Петербурга заняла третье место на Мемориале Гранаткина 1
12:00 Петраков: «Губернатор обещал, что скоро начнут погашать долги в „Томи“» 23
Вчера
22:10 Слухи Абрамович будет частично финансировать юношеские сборные России 59
19:48 «Терек» уступил «Лехии», несмотря на дубль Иванова 29
Александр Чистяков
Мемом по зимней скуке!
«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!
Комментариев: 11
18:02 «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента 171
17:14 Дьяков проходит просмотр в «Анжи» 24
Александр Чистяков
Кому улыбнётся весна в РФПЛ?
​«Спартак» начнет весеннюю часть сезона с форой в 5 очков от «Зенита», ЦСКА отстает от лидера на 8 баллов. «Соккер.ру» выводит чемпионские графики претендентов на титул.
Комментариев: 48
19 января 2017
12:39 Кадиев: «Керимов сказал: „Либо закрою клуб, либо ты им займёшься“» 39
все материалы по этой теме
Турниры