«Зенит» снова разгромил «Чанчунь Ятай»

В последнем контрольном матче на сборе в Дубае «Зенит» вновь встретился с китайским «Чанчунь Ятай» и вновь крупно переиграл представителей Поднебесной.

«Зенит» - «Чанчунь Ятай» - 4:0 (1:0)

Голы : Мак 14, Юсупов 48, Кокорин 55, Юсупов 67.

Нереализованный пенальти : Джорджевич 59 (вратарь)

«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Анюков (Зуйков 46), Кришито (Ломбертс 46), Нету (Йованович 46), Жирков (Чернов 46), Молло (Джорджевич 46), Хави Гарсия (Мусаев 46), Эрнани (Лесовой 62), Могилевец (Цаллагов 46), Мак (Юсупов 46), Дзюба (Кокорин 46).

«Чанчунь Ятай»: Фань И, Чжэ Цзян, Исмаилов, Яки Ень, Шипэн Янь, Шуай Пэй, Чао Хэ (Сили 46), Сяодун Фань, Лун Тань (Дади Чжоу 76), Оршич, Чанчэн Чэн (Гуан Ли 57).

Предупреждения: Кришито 20. Гуан Ли 86.

Напомним, что несколько дней назад «сине-бело-голубые» переиграли эту же команду со счетом 5:2.