Сборная Санкт-Петербурга заняла третье место на Мемориале Гранаткина

Сборная Санкт-Петербурга, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Греции со счетом 4:2 в матче за третье место Мемориала Гранаткина.

В составе победителей два гола на счету Ефрема Вартаняна, еще по разу отличились Никита Колдунов и Руслан Казаков. У греков мячи забили Афанасиос Костанасиос и Георгиос Тзоварас.

Позже в субботу в финале сыграют сборные России и Казахстана.