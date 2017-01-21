Сборная Санкт-Петербурга заняла третье место на Мемориале Гранаткина
Начало матча: Сегодня, 15:30
Сегодня, 17:45 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Сборная Санкт-Петербурга, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Греции со счетом 4:2 в матче за третье место Мемориала Гранаткина.
В составе победителей два гола на счету Ефрема Вартаняна, еще по разу отличились Никита Колдунов и Руслан Казаков. У греков мячи забили Афанасиос Костанасиос и Георгиос Тзоварас.
Позже в субботу в финале сыграют сборные России и Казахстана.
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