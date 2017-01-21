Рейтинг@Mail.ru

Сборная Санкт-Петербурга заняла третье место на Мемориале Гранаткина

Матч: Греция (до 18)-:-Сборная Санкт-Петербурга (до 18)
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Мемориал Гранаткина 2017, Россия: события
Сегодня, 17:45 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Сборная Санкт-Петербурга, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Греции со счетом 4:2 в матче за третье место Мемориала Гранаткина.

В составе победителей два гола на счету Ефрема Вартаняна, еще по разу отличились Никита Колдунов и Руслан Казаков. У греков мячи забили Афанасиос Костанасиос и Георгиос Тзоварас.

Позже в субботу в финале сыграют сборные России и Казахстана.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:01 «Уфа» сыграла вничью с «Лехом» 2
17:12 «Зенит» снова разгромил «Чанчунь Ятай» 70
12:00 Петраков: «Губернатор обещал, что скоро начнут погашать долги в „Томи“» 23
Вчера
22:10 Слухи Абрамович будет частично финансировать юношеские сборные России 59
19:48 «Терек» уступил «Лехии», несмотря на дубль Иванова 29
Александр Чистяков
Мемом по зимней скуке!
«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!
Комментариев: 11
18:02 «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента 171
17:14 Дьяков проходит просмотр в «Анжи» 24
Александр Чистяков
Кому улыбнётся весна в РФПЛ?
​«Спартак» начнет весеннюю часть сезона с форой в 5 очков от «Зенита», ЦСКА отстает от лидера на 8 баллов. «Соккер.ру» выводит чемпионские графики претендентов на титул.
Комментариев: 48
19 января 2017
12:39 Кадиев: «Керимов сказал: „Либо закрою клуб, либо ты им займёшься“» 39
все материалы по этой теме
Турниры