«Уфа» сыграла вничью с «Лехом»
Сегодня, 18:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В заключительном матче своего первого учебно-тренировочного сбора на Кипре «Уфа» сыграла вничью с польским «Лехом».
«Уфа» - «Лех» - 0:0
«Уфа»: Бородько (Филиппов 46), Аликин (Засеев 46), Стоцкий, Сафрониди (Сухов 46), Живоглядов (Дивеев 80), Никитин, Обляков (Филин 46), Безденежных, Зубарев (Пауревич 46), Слай (Сысуев 46), Кротов (Батютин 46).
«Лех»: Бурич, Беднарек, Нильсен, Кедзюра, Костевич, Маевский, Тралка, Макушевский, Евтич, Радут, Робак.
Запасные: Путноцкий, Кадар, Гайос, Гутьеррез, Томжак, Вилуц, Василевский, Теттех.
Ранее уфимцы проиграли «Клужу» (0:2).
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