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«Уфа» сыграла вничью с «Лехом»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Уфа, Лех
Сегодня, 18:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В заключительном матче своего первого учебно-тренировочного сбора на Кипре «Уфа» сыграла вничью с польским «Лехом».

«Уфа» - «Лех» - 0:0

 «Уфа»: Бородько (Филиппов 46), Аликин (Засеев 46), Стоцкий, Сафрониди (Сухов 46), Живоглядов (Дивеев 80), Никитин, Обляков (Филин 46), Безденежных, Зубарев (Пауревич 46), Слай (Сысуев 46), Кротов (Батютин 46).

 «Лех»: Бурич, Беднарек, Нильсен, Кедзюра, Костевич, Маевский, Тралка, Макушевский, Евтич, Радут, Робак.
Запасные: Путноцкий, Кадар, Гайос, Гутьеррез, Томжак, Вилуц, Василевский, Теттех.

Ранее уфимцы проиграли «Клужу» (0:2).

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