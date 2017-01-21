«Уфа» сыграла вничью с «Лехом»

«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!

​«Спартак» начнет весеннюю часть сезона с форой в 5 очков от «Зенита», ЦСКА отстает от лидера на 8 баллов. «Соккер.ру» выводит чемпионские графики претендентов на титул.