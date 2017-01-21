«Нант» - ПСЖ: стартовые составы
Сегодня, 18:12 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 21-го тура Лиги 1 «Нант» - ПСЖ.
«Нант»: Дюпе, Лукас Лима, Диего Карлос, Джиджи, Дюбуа, Харит, Жилле, Илоки, Ронже, Сала, Бамму.
ПСЖ: Трапп, Максвелл, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье, Матюиди, Мотта, Верратти, Дракслер, Лукас Моура, Кавани.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре ПСЖ переиграл «Ренн».
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