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«Нант» - ПСЖ: стартовые составы

Матч: НантНант-:-ПСЖПСЖ
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:12 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 21-го тура Лиги 1 «Нант» - ПСЖ.

«Нант»: Дюпе, Лукас Лима, Диего Карлос, Джиджи, Дюбуа, Харит, Жилле, Илоки, Ронже, Сала, Бамму.

ПСЖ: Трапп, Максвелл, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье, Матюиди, Мотта, Верратти, Дракслер, Лукас Моура, Кавани.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре ПСЖ переиграл «Ренн».

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