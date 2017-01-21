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Энрике: «В мире нет второго Иньесты, это проблема»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Энрике Луис , Иньеста Андрес
Сегодня, 18:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил важность для команды полузащитника Андреса Иньесты, который может пропустить следующий матч с «Эйбаром» из-за травмы.

«Травма Иньесты не изменит наш стиль игры. Но никто в команде и во всем мировом футболе не похож на Андреса, это проблема. У меня есть отличные игроки на его позиции, все они могут привнести что-то в атаке и обороне, однако я никогда не видел таких футболистов, как Иньеста.

Он провел только 6 полных матчей в этом сезоне, потому что я зачастую стараюсь предоставить Иньесте отдых, учитывая его важность для нас. Это касается не только Андреса, но и всех остальных игроков. Мы смотрим на каждого футболиста и стараемся контролировать их игровое время».

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