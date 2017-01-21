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Луческу: «Я хочу убыстрить команду и сделать её моложе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 18:37 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал трансферную политику «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно.

«Покинет ли кто-то команду? Еще много времени до закрытия трансферного окна, поэтому говорить об этом пока рано. Нужно хорошо проанализировать, что у нас есть. Я ставлю перед собой и перед футболистами задачу убыстрить команду, но, в то же время, сделать ее моложе. Поэтому нужно очень взвешенно подойти к этому моменту и каждый трансферный шаг хорошо проанализировать.

В эти периоды очень сложно делать трансферы. Команды, которые в своих чемпионатах бьются за титулы, просто так не отпустят своих лидеров, поэтому здесь нужно взять либо футболиста, который не играет, или который травмирован, или который не понравился тренеру. А это означает, что у них нет опыта, брать их нет смысла. Летом работать над трансферами намного проще. Все команды хотят реорганизоваться, взять новых игроков, поэтому проще становится и нам. 

Но и в то же время, если какая-то команда все-таки решит зимой отдать своего игрока, сумма трансфера будет удвоена или даже утроена по сравнению с летней стоимостью. Мы анализируем, у меня есть много вариантов, которые я просматриваю, но пока не остановился ни на ком. Посмотрим, есть еще время.

А что касается внутреннего чемпионата, то времени у нас еще больше. Нужно сначала проанализировать своих игроков и понять, смогут ли они помочь нам достичь хороших результатов, и только потом думать о приобретениях».

Напомним, в своем заключительном матче на сборе в Дубае «Зенит» обыграл «Чанчунь Ятай» (4:0).

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Сегодня 18:40, редактировал Сегодня 18:41
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