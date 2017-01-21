Оздоев: «В своё время летал подписывать контракт с „Шальке“, но всё сорвалось»

Полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Магомед Оздоев рассказал, как несколько лет назад сорвался его трансфер в «Шальке».

«Ко мне был серьезный интерес. Даже летал подписывать контракт в Гельзенкирхен, сидел за одним столом с их спортивным директором. Но из-за запрета на зарубежные трансферы игроков в возрасте до 18 лет все сорвалось. Руководство немецкого клуба все равно хотело меня подписать, но пришлось бы два года ждать возможности играть. Из-за этого же не получилось подписать взрослый контракт с киевским „Динамо“. В итоге вернулся в Россию».

По слухам, этой зимой 24-летним игроком интересовался «Сент-Этьен».