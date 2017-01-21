Кокорин - лучший бомбардир «Зенита» на сборе в Дубае
Сегодня, 19:06 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» завершил свой сбор в Дубае и сегодня вечером направится в Санкт-Петербург. В общей сложности в ОАЭ питерцы провели шесть матчей, в которых одержали три победы и трижды сыграли вничью. Лучшим бомбардиром контрольных игр в Дубае стал Александр Кокорин, который оформил хет-трик в матче против «Сохара», а также забил по одному мячу в ворота «Видеотона» и «Чанчунь Ятай».
Планируется, что команда получит три дня выходных. 25 и 26 января «Зенит» проведет серию тренировок в Петербурге, после чего отправится в Испанию, где с 27 января по 6 февраля пройдет второй тренировочный сбор.
Информация о соперниках по контрольным матчам в Испании станет известна позже.
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...тогда как великая народная тока начала кроссы бегать, а кабинетные первый матч сыграли.
Куда им, свободным от еврокубков торопиЦЦа?
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После такого позора арабских мальчиков били палками(((
В целях их дополнительного материального обеспечения устанавливается дополнительная мера социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в виде ежемесячного денежного содержания.
Может это враки ...!?
После кальяна дубайского...
В клубах,в барах отелей,в специализированных магазинах там как бы продают алкоголь,если ты,конечно,не мусульманин.