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Кокорин - лучший бомбардир «Зенита» на сборе в Дубае

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: игроки, Зенит, Кокорин Александр
Сегодня, 19:06 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» завершил свой сбор в Дубае и сегодня вечером направится в Санкт-Петербург. В общей сложности в ОАЭ питерцы провели шесть матчей, в которых одержали три победы и трижды сыграли вничью. Лучшим бомбардиром контрольных игр в Дубае стал Александр Кокорин, который оформил хет-трик в матче против «Сохара», а также забил по одному мячу в ворота «Видеотона» и «Чанчунь Ятай».

Планируется, что команда получит три дня выходных. 25 и 26 января «Зенит» проведет серию тренировок в Петербурге, после чего отправится в Испанию, где с 27 января по 6 февраля пройдет второй тренировочный сбор. 

Информация о соперниках по контрольным матчам в Испании станет известна позже.

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