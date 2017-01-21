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Дортмундская «Боруссия» переиграла «Вердер»

Матч: ВердерВердер1 : 2БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде переиграла «Вердер».

Бремен, стадион «Везерстадион».

«Вердер» - «Боруссия» Д - 1:2 (0:1)
Голы: Бартельс 59Шюррле 5, Пищек 71.

«Вердер»: Дробны, Сане, Гарсия, Бауэр, Мойсандер, Бартельс, Фритц (Кайнц 80), Дилэйни, Гнабри (Велькович 27), Писарро (Видвальд 42), Крузе.
Главный тренер: Александер Нури.

«Боруссия» Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Шмельцер (Дурм 46), Пищек, Гинтер, Шюррле, Пулишич, Кагава, Кастро (Геррейру 70), Ройс (Дембеле 70), Вайгль.
Главный тренер: Томас Тухель.

Предупреждения: Бауэр 19, Шюррле 43, Дилэйни 76, Гарсия 84.

Удаление: Дробны 39.

Судья: Даниэль Зиберт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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