Дортмундская «Боруссия» переиграла «Вердер»
В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде переиграла «Вердер».
Бремен, стадион «Везерстадион».
«Вердер» - «Боруссия» Д - 1:2 (0:1)
Голы: Бартельс 59 — Шюррле 5, Пищек 71.
«Вердер»: Дробны, Сане, Гарсия, Бауэр, Мойсандер, Бартельс, Фритц (Кайнц 80), Дилэйни, Гнабри (Велькович 27), Писарро (Видвальд 42), Крузе.
Главный тренер: Александер Нури.
«Боруссия» Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Шмельцер (Дурм 46), Пищек, Гинтер, Шюррле, Пулишич, Кагава, Кастро (Геррейру 70), Ройс (Дембеле 70), Вайгль.
Главный тренер: Томас Тухель.
Предупреждения: Бауэр 19, Шюррле 43, Дилэйни 76, Гарсия 84.
Удаление: Дробны 39.
Судья: Даниэль Зиберт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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