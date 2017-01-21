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«Динамо» в контрольном матче одолело «Милсами»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Динамо М, Милсами
Сегодня, 19:33 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

В контрольном матче на сборе в Турции московское «Динамо» сломило сопротивление молдавского «Милсами».

«Динамо» - «Милсами» - 1:0 (0:0)
Гол: Луценко 89.

Динамо: Шунин (Нарубин 46), Козлов (Уилкшир 46), Хольмен (Рыков 46), Белоруков (Калугин 46), Морозов (Сарамутин 46), А.Терехов (Темников 46), Соснин (Сапета 46), Зотов (Кузьмин 46), Маркелов (Катрич 46), Панченко (Погребняк 46), Бечирай (Луценко 46).
Запасные: Обольский.

Предупреждения «Динамо»: Козлов 25, Маркелов 37, Сарамутин 55.

Ранее москвичи переиграли «Долгопрудный» (2:1).

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