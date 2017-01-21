«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 20:30
Сегодня, 19:39 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Фото: ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на поединок 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Сабалета, Коларов, Клиши, Туре, Сильва, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Агуэро.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Алдервейрелд, Виммер, Роуз, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Деле Алли, Кейн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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