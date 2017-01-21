Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил гол в сегодняшнем матче против «Сток Сити» (1:1). Этот мяч стал 250-м для форварда в футболке МЮ. Таким образом, он обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

Также Руни забил 88-й мяч в АПЛ на выезде - больше, чем любой другой игрок в истории турнира.