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Александр Алиев: «Поднимал руку на жену, когда она выпивала»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Алиев Александр
Сегодня, 20:35 | Источник: tsn.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев ответил на обвинения в избиении бывшей жены.

«Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала.

Синяки не знаю, откуда – может она где-то падает, может массажи делает, может кто-то ее бил.

Я за ней не слежу, мне она не интересна».

Последним клубом 31-летнего Алиева был казахстанский «Тараз», который он покинул в октябре.

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