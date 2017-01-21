Александр Алиев: «Поднимал руку на жену, когда она выпивала»
Сегодня, 20:35 | Источник: tsn.ua | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев ответил на обвинения в избиении бывшей жены.
«Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала.
Синяки не знаю, откуда – может она где-то падает, может массажи делает, может кто-то ее бил.
Я за ней не слежу, мне она не интересна».
Последним клубом 31-летнего Алиева был казахстанский «Тараз», который он покинул в октябре.
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