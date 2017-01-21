Александр Алиев: «Поднимал руку на жену, когда она выпивала»

Бывший игрок «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев ответил на обвинения в избиении бывшей жены.

«Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала.

Синяки не знаю, откуда – может она где-то падает, может массажи делает, может кто-то ее бил.

Я за ней не слежу, мне она не интересна».

Последним клубом 31-летнего Алиева был казахстанский «Тараз», который он покинул в октябре.