Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Луценко

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим московского «Динамо» Евгением Луценко.

«Действительно, мы ведем переговоры с Луценко. Вероятность его перехода оцениваю в 50 процентов, всегда может что-то произойти. Думаю, что ясность настанет в ближайшие два-три дня​».

Луценко присоединился к «Динамо» прошлым летом.

В текущем сезоне ФНЛ он сыграл за «бело-голубых» в 19 матчах, в которых забил три гола.