Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Луценко
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Динамо М, Луценко Евгений
Сегодня, 20:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим московского «Динамо» Евгением Луценко.
«Действительно, мы ведем переговоры с Луценко. Вероятность его перехода оцениваю в 50 процентов, всегда может что-то произойти. Думаю, что ясность настанет в ближайшие два-три дня».
Луценко присоединился к «Динамо» прошлым летом.
В текущем сезоне ФНЛ он сыграл за «бело-голубых» в 19 матчах, в которых забил три гола.
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