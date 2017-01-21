ПСЖ переиграл «Нант» благодаря дублю Кавани
Сегодня, 20:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 21-го тура Лиги 1 ПСЖ сломил сопротивление «Нанта».
Нант, стадион «Ля Божуар - Луи Фонтено».
«Нант» - ПСЖ - 0:2 (0:1)
Голы: Кавани 21, 65.
«Нант»: Дюпе, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа, Диего Карлос, Илоки (Пардо 46), Ронжье, Жийе, Харит (Томассон 75), Бамму (Стемпиньски 67), Сала.
Главный тренер: Сержиу Консейсау.
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Менье, Тиаго Силва, Матюиди, Мотта, Лукас Моура, Верратти (Рабьо 76), Дракслер (Ди Мария 69), Кавани (Бен-Арфа 83).
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Верратти 30, Диего Карлос 65, Пардо 69.
Судья: Жоан Амель.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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