Гана с минимальным счетом победила Мали
Сегодня, 21:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче второго тура группового этапа КАН Гана заработала три очка, обыграв Мали.
«Стад де Порт-Жантиль».
Гана - Мали - 1:0 (1:0)
Гол: Гьян 21.
Гана: Разак, Амарти, Бойе, Аффуль, Ачимпонг, Парти, Айю, Мубарак, Атсу, Айю (Аккуа 90), Гьян (Агеманг-Баду 82).
Главный тренер: Авраам Грант.
Мали: Сиссоко, Ваге, Траоре, Кулибали, Кулибали, Ндиайе, Силла, Сако, Ятабаре (Биссума 46), Марега (Кулибали 79), Ятабаре (Думбия 63).
Главный тренер: Ален Жиресс
Предупреждения: Гьян 82.
Судья: Мехди Шареф.
В прошлом туре сборная Мали сыграла вничью с Египтом.
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