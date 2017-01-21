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Гана с минимальным счетом победила Мали

Матч: ГанаГана1 : 0МалиМали
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 21:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче второго тура группового этапа КАН Гана заработала три очка, обыграв Мали.

«Стад де Порт-Жантиль».

Гана - Мали - 1:0 (1:0)
Гол: Гьян 21.

Гана: Разак, Амарти, Бойе, Аффуль, Ачимпонг, Парти, Айю, Мубарак, Атсу, Айю (Аккуа 90), Гьян (Агеманг-Баду 82).
Главный тренер: Авраам Грант.

Мали: Сиссоко, Ваге, Траоре, Кулибали, Кулибали, Ндиайе, Силла, Сако, Ятабаре (Биссума 46), Марега (Кулибали 79), Ятабаре (Думбия 63).
Главный тренер: Ален Жиресс

Предупреждения: Гьян 82.

Судья: Мехди Шареф.

В прошлом туре сборная Мали сыграла вничью с Египтом.

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