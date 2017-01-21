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Фергюсон: «Руни - великий слуга „Манчестер Юнайтед“»

Матч: Сток СитиСток Сити1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Фергюсон Алекс , Руни Уэйн
Сегодня, 21:22 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил форварда «дьяволов» Уэйна Руни с титулом лучшего бомбардира в истории клуба.

«Я хотел бы горячо поздравить Уэйна Руни с установлением нового рекорда клуба. Забить столько мячей и побить рекорд, который держался 40 лет, - большое достижение. Уэйн заслуживает свое место в книгах по истории МЮ, я уверен, что он будет продолжать забивать и выигрывать титулы.

Хорошая работа, Уэйн. Я очень рад за тебя. Ты - великий слуга „Манчестер Юнайтед“, оставайся им как можно дольше».

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