Фергюсон: «Руни - великий слуга „Манчестер Юнайтед“»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил форварда «дьяволов» Уэйна Руни с титулом лучшего бомбардира в истории клуба.

«Я хотел бы горячо поздравить Уэйна Руни с установлением нового рекорда клуба. Забить столько мячей и побить рекорд, который держался 40 лет, - большое достижение. Уэйн заслуживает свое место в книгах по истории МЮ, я уверен, что он будет продолжать забивать и выигрывать титулы.

Хорошая работа, Уэйн. Я очень рад за тебя. Ты - великий слуга „Манчестер Юнайтед“, оставайся им как можно дольше».