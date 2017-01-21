Юношеская сборная России выиграла Мемориал Гранаткина
Сегодня, 21:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В финальном матче Мемориала Гранаткина сборная России, составленная из игроков в возрасте до 18 лет, минимально переиграла сверстников из Казахстана. Единственный мяч на 27-й минуте забил Никита Поляков.
Бронзу, напомним, завоевала сборная Санкт-Петербурга, которая в матче за третье место была сильнее команды Греции (4:2).
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