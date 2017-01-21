Моуриньо: «Вратари соперников всегда проводят великолепные матчи против МЮ»
Сегодня, 21:41 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от последнего матча АПЛ против «Сток Сити» (1:1).
«Это была хорошая встреча двух команд, которые играли на победу. Но после первых 25 минут на после осталась только одна команда, жаждущая победы, а другая села в оборону, что ей удавалось делать хорошо.
Соперник сделал всё, чтобы остановить МЮ. У нас же всё получалось хорошо, кроме действий в завершающей фазе атак. Мы упустили невероятные моменты. Били в штангу, где-то транжирили моменты, где-то „Сток“ выручал вратарь, и в итоге снова ничья.
У нас слишком много ничьих для такой атакующей игры, которую показывает „Юнайтед“. Кроме того, вратари соперников всегда проводят великолепные матчи против нас».
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