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«Милан» - «Наполи»: стартовые составы

Матч: МиланМилан0 : 2НаполиНаполи
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:52 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 21-го тура Серии А «Милан» - «Наполи».

«Милан»: Доннарумма, Абате, Гомес, Палетта, Калабрия, Куцка, Соса, Пашалич, Сусо, Бонавентура, Бакка.

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Тонелли, Стринич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Торино» (2:2).

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