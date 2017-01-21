«Вильярреал» - «Валенсия»: стартовые составы
Матч: Вильярреал0 : 0Валенсия
Идет первый тайм
Сегодня, 21:56 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 19-го тура Примеры «Вильярреал» - «Валенсия».
«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Дос Сантос, Сориано, Сансоне, Пато.
«Валенсия»: Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангала, Парехо, Перес, Солер, Нани, Мунир, Санти Мина.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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