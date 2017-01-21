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Боевая ничья в матче между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 2ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

Манчестер, «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 2:2 (0:0)
Голы: Сане 49, Де Брюйне 54Алли 58, Сон 77.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Клиши (Стоунз 84), Сабалета, Коларов, Сильва (Делф 90), Туре, де Брюйне, Стерлинг (Жезус 82), Сане, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Тоттенхэм»: Льорис, Виммер (Сон 46), Роуз, Уокер, Алдервейрелд (Уинкс 65), Дембеле (Сиссоко 78), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Виммер 12, Дайер 13. Коларов 45, Алли 51, Отаменди 52, Ваньяма 87.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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