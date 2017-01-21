Боевая ничья в матче между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»
В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом».
Манчестер, «Этихад Стэдиум».
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 2:2 (0:0)
Голы: Сане 49, Де Брюйне 54 — Алли 58, Сон 77.
«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Клиши (Стоунз 84), Сабалета, Коларов, Сильва (Делф 90), Туре, де Брюйне, Стерлинг (Жезус 82), Сане, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Тоттенхэм»: Льорис, Виммер (Сон 46), Роуз, Уокер, Алдервейрелд (Уинкс 65), Дембеле (Сиссоко 78), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Виммер 12, Дайер 13. Коларов 45, Алли 51, Отаменди 52, Ваньяма 87.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Эх Стерлинг забей ты или упади жидам бы хана!
Уокер силовой футболист, но часто играет за пределами правил. А английские судьи ему потакают, только из-за того, что он игрок сборной.
Рука у Сане..
Сегодня судьи повлияли на результат это точно!
Эх Стерлинг забей ты или упади жидам бы хана!
Уокер силовой футболист, но часто играет за пределами правил. А английские судьи ему потакают, только из-за того, что он игрок сборной.
Рука у Сане..
Сегодня судьи повлияли на результат это точно!
напомни мне . сколько обладателей ЗМ играет в АПЛ и ЧМ за чемпионатов так 10-ть мировых
никому этот дворовый чемпионат не надо , кроме неудачников , которые не попали в сильные клубы
Только один был самый престижный чемпионат , чем ЛЧ - это Чем. Италии
в котором играли наверно патчи все лучшие игроки Мира и конкуренция была бешаная
а АПЛ держится за счет английский спонсоров , которые вливают большие деньги в его , когда другого спорта нет СОВСЕМ
спортивный расизм в Англии
Я думал она загадит всю ветку при результате 2:0)))))
Пересмотри противостояние трезвыми глазами.Желательно без русских комментариев.
Арсенал в этом сезоне в ЛЧ не проиграл, даже с первого места вышли.
Ваша Барса от ПСЖ проигрывала на групповой стадии.
Реально Эвербе судил полуфинал ЛЧ 2009 против Челси.
Либо спутал, либо дурака включил.
Вероятно завтра Чукотцы оторвутся еще на 3 очка.
Авось Халл что-нибудь навяжет,но против Педро шутки плохи.
Лол Лига в ЛЧ слабая. Проигрыш не значит слабая.
Восторгаться сильнейшими.
пик АПЛ в 21 веке был только в сезоне 2007/2008,на этом все
Это тебе не Реал с Барселоной.
Кому нужна ЛЧ, если АПЛ круче? ЛЧ бабок меньше приносит.
Что бы выиграть кубок в ЛЧ - нужно 5 матчей выиграть.
Что бы выиграть кубок в АПЛ - Нужно как минимум 24 победы.