Боевая ничья в матче между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

Манчестер, «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 2:2 (0:0)

Голы : Сане 49, Де Брюйне 54 — Алли 58, Сон 77.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Клиши (Стоунз 84), Сабалета, Коларов, Сильва (Делф 90), Туре, де Брюйне, Стерлинг (Жезус 82), Сане, Агуэро.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Тоттенхэм»: Льорис, Виммер (Сон 46), Роуз, Уокер, Алдервейрелд (Уинкс 65), Дембеле (Сиссоко 78), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн.

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Виммер 12, Дайер 13. Коларов 45, Алли 51, Отаменди 52, Ваньяма 87.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.