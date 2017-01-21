Ганчаренко: «Радует исполнительское мастерство Ионова»
Вчера, 23:44 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги контрольного поединка против швейцарского «Волена» (3:0).
«У нас был экспериментальный состав: молодые игроки, футболист на просмотре. В такой ситуации команда не сбалансирована. Тем не менее за счёт желания и старания мы показали достаточно хорошую игру. Соперник был из второй швейцарской лиги, но, тем не менее, хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть.
Конечно, не может не радовать исполнительское мастерство Алексея Ионова. По ходу матча пришлось перестраиваться, играть первый и второй тайм по разным схемам, чтобы молодые тоже попробовали 3-5-2».
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Приятно читать комментарий тренера в адрес Алексея Ионова
Короче. Поздравляю ПФК ЦСКА с очередным чемпионством. Вопрос закрыт, всякая дискуссия на эту тему не уместна.