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Ганчаренко: «Радует исполнительское мастерство Ионова»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, ЦСКА, Ионов Алексей, Ганчаренко Виктор
Вчера, 23:44 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги контрольного поединка против швейцарского «Волена» (3:0).

«У нас был экспериментальный состав: молодые игроки, футболист на просмотре. В такой ситуации команда не сбалансирована. Тем не менее за счёт желания и старания мы показали достаточно хорошую игру. Соперник был из второй швейцарской лиги, но, тем не менее, хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть.

Конечно, не может не радовать исполнительское мастерство Алексея Ионова. По ходу матча пришлось перестраиваться, играть первый и второй тайм по разным схемам, чтобы молодые тоже попробовали 3-5-2».

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