Тевес: «Я не буду говорить о своей зарплате»
Вчера, 23:51 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес отказался публично обсуждать размер своей заработной платы. По неофициальной информации она составляет 700 тысяч евро в неделю, что делает Тевеса самым высокооплачиваемым игроком мира.
«Я не буду говорить о своей зарплате, потому что это конфиденциальная информация. Кроме того, это было бы неуважением к моим партнерам по команде.
Меня очень хорошо приняли в Китае, чувствую себя как дома».
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