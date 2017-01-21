Тевес: «Я не буду говорить о своей зарплате»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес отказался публично обсуждать размер своей заработной платы. По неофициальной информации она составляет 700 тысяч евро в неделю, что делает Тевеса самым высокооплачиваемым игроком мира.

«Я не буду говорить о своей зарплате, потому что это конфиденциальная информация. Кроме того, это было бы неуважением к моим партнерам по команде.

Меня очень хорошо приняли в Китае, чувствую себя как дома».