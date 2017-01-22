Рейтинг@Mail.ru

Сарри: «„Наполи“ - хорошая команда, но может стать великой»

Матч: МиланМилан1 : 2НаполиНаполи
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Сарри Маурицио
Сегодня, 08:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвел итоги матча 21-го тура Серии А, в котором его подопечные обыграли «Милан»:

«Мы знали, что нас ждет сложный матч, и нам нелегко далась победа.

К сожалению, мы опять стали неточно действовать при игре в пас, раздаривая мяч сопернику. Это плохая идея, она стала причиной давления „Милана“ на наши ворота. Игра была в наших руках, пока мы не начали перепасовываться в центре поля.

Мы продемонстрировали свои привычные недостатки, но были и позитивные моменты, ведь мы удержали победу, а к концу матча стали лучше контролировать мяч.

Мои игроки должны осознать, что у команды отличный потенциал, но им нужно найти стремление, необходимое для того, чтобы стать великой командой. Мы уже являемся хорошей командой, но можем стать великой.

В плане психологии я остался доволен увиденным. Команда продемонстрировала, что повзрослела, это хороший знак».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:15 Почеттино: «Показали характер, отыгравшись с 0:2» 3
00:10 Гвардиола: «У „Тоттенхэма“ два гола после двух ударов в створ - такое нельзя придумать» 32
Вчера
22:35 Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд 25
21:41 Моуриньо: «Вратари соперников всегда проводят великолепные матчи против МЮ» 8
21:22 Фергюсон: «Руни - великий слуга „Манчестер Юнайтед“» 5
21:14 Руни: «Будет, что рассказать детям» 5
18:25 Энрике: «В мире нет второго Иньесты, это проблема» 24
13:38 Тевес: «Продление контракта Месси и „Барселоны“ - не вопрос денег» 21
11:03 Роббен: «„Баварии“ не хватало темпа и остроты» 3
11:01 Тренер «Фрайбурга»: «У „Баварии“ не было 15 моментов за один только тайм» 1
все материалы по этой теме
Турниры