Сарри: «„Наполи“ - хорошая команда, но может стать великой»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвел итоги матча 21-го тура Серии А, в котором его подопечные обыграли «Милан»:

«Мы знали, что нас ждет сложный матч, и нам нелегко далась победа.

К сожалению, мы опять стали неточно действовать при игре в пас, раздаривая мяч сопернику. Это плохая идея, она стала причиной давления „Милана“ на наши ворота. Игра была в наших руках, пока мы не начали перепасовываться в центре поля.

Мы продемонстрировали свои привычные недостатки, но были и позитивные моменты, ведь мы удержали победу, а к концу матча стали лучше контролировать мяч.

Мои игроки должны осознать, что у команды отличный потенциал, но им нужно найти стремление, необходимое для того, чтобы стать великой командой. Мы уже являемся хорошей командой, но можем стать великой.

В плане психологии я остался доволен увиденным. Команда продемонстрировала, что повзрослела, это хороший знак».