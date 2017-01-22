Монтелла: «„Милан“ играл на равных с „Наполи“, а ведь это серебряный призёр Серии А»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла остался доволен игрой своей команды в матче 21-го тура Серии А против «Наполи», несмотря на поражение:

«Не думаю, что мы избрали неверный план на игру, ведь мы пытались контролировать ход встречи.

Однако соперник был очень хорош, забил два мяча, чем застал нас врасплох. Тем не менее, моя команда не опустила голову.

Это был отличный матч, от которого я получил удовольствие, уверен, что болельщики тоже. Доволен выступлением своих ребят. Думаю, мы играли на равных с „Наполи“, и давайте не будем забывать, что это серебряный призер Серии А, который сразится с „Реалом“ в Лиге чемпионов.

Мы только начали свое путешествие, и этот результат должен помочь нам смотреть в будущее с оптимизмом».