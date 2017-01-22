«Реал» стал зимним чемпионом Ла Лиги
Сегодня, 08:32 | Источник: Marca.com | Фото: Официальный сайт ФК "Реал" | Редакция: Антон Белюсь
Обыграв «Малагу» в поединке 19-го тура Примеры, «Реал» стал победителем первого круга чемпионата Испании.
«Сливочные» имеют в своем активе 43 очка, что на 4 больше, чем у их ближайшего преследователя - «Севильи», которая свой матч 19-го тура проведет сегодня.
Стоит отметить, что у «Реала» остается игра в запасе: «Королевский клуб» был вынужден перенести матч против «Валенсии» из-за участия в Клубном чемпионате мира.
В последний раз «Реал» становился зимним чемпионом Ла Лиги в сезоне 2014/15, однако тогда команда, возглавляемая Карло Анчелотти, в итоге уступила титул «Барселоне».
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