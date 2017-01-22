Зидан: «Меня заколебали все эти травмы»
Сегодня, 08:45 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не на шутку взволнован кадровой ситуацией в клубе:
«Меня заколебали все эти травмы. В среду у нас игра, в которой необходимо побеждать, да и потом много таких матчей, и нам нужен каждый игрок.
Повреждение Модрича? Не знаем, что там именно, но надеемся, что это несерьезно. Завтра будет ясно.
Бензема и Роналду не забивали в последних играх, но я не обеспокоен. Наши болельщики очень требовательны, но порой тренерам и игрокам нужно больше поддержки. Когда у нас сложности, нам нужно, чтобы болельщики сохраняли спокойствие и поддерживали команду. Сейчас меня волнует не форма наших нападающих, а травмы».
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мой месси ходит на трешу с 4 лет теперь жим требла от груди каждые 2 года без единой травмы на заметку мадридецким дрищам.