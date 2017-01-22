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Зидан: «Меня заколебали все эти травмы»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин
Сегодня, 08:45 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не на шутку взволнован кадровой ситуацией в клубе:

«Меня заколебали все эти травмы. В среду у нас игра, в которой необходимо побеждать, да и потом много таких матчей, и нам нужен каждый игрок.

Повреждение Модрича? Не знаем, что там именно, но надеемся, что это несерьезно. Завтра будет ясно.

Бензема и Роналду не забивали в последних играх, но я не обеспокоен. Наши болельщики очень требовательны, но порой тренерам и игрокам нужно больше поддержки. Когда у нас сложности, нам нужно, чтобы болельщики сохраняли спокойствие и поддерживали команду. Сейчас меня волнует не форма наших нападающих, а травмы».

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