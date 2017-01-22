Гильерме: «Для „Локомотива“ успешным результатом будет попадание в пятёрку»

Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился своими ожиданиями от выступления команды во второй половине сезона:

«Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо».