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Гильерме: «Для „Локомотива“ успешным результатом будет попадание в пятёрку»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Гильерме
Сегодня, 08:49 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился своими ожиданиями от выступления команды во второй половине сезона:

«Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо».

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