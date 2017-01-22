Гильерме: «Для „Локомотива“ успешным результатом будет попадание в пятёрку»
Сегодня, 08:49 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился своими ожиданиями от выступления команды во второй половине сезона:
«Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо».
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главное- не дарить очки тем, кого должны легко обыгрывать,
а мы, к сожалению, этим славимся((((((
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Да ладно. Спартак обязательно сдуется и проползёт на своё законное пятое-шестое место. Так что можно спокойно их перешагивать (пнув по пути) и двигаться к медалям.