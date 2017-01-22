Галлиани сравнил «Милан» с Рокки Бальбоа

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился впечатлениями от матча 21-го тура Серии А против «Наполи» (1:2):

«Это была чудесная встреча, игра с двумя разными таймами. „Наполи“ доминировал в начале поединка, но потом отличный „Милан“ наиграл на ничью. Но это футбол.

Мы похожи на боксера, который держит удар соперника, но все равно может отвесить противнику пару панчей. Мы никогда не сдаемся. Мы как Рокки Бальбоа: кажется, что нас отправят в нокаут, но мы реагируем и поднимаемся на ноги.

Я расстроен поражением, но матч получился великолепным. Болельщики получили удовольствие. Свиста в наш адрес почти не было слышно, потому что фанаты видели, что игроки „Милана“ оставили на поле все свои силы».