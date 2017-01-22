Сарате сменит «Фиорентину» на «Уотфорд»

По информации итальянских СМИ, «Уотфорд» и «Фиорентина» согласовали трансфер нападающего «фиалок» Мауро Сарате.

По слухам, 29-летний футболист уже прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «шершней».

Согласно источнику, сумма трансфера составит 2.75 млн евро.