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Сарате сменит «Фиорентину» на «Уотфорд»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Уотфорд, Сарате Мауро
Сегодня, 09:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, «Уотфорд» и «Фиорентина» согласовали трансфер нападающего «фиалок» Мауро Сарате.

По слухам, 29-летний футболист уже прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «шершней».

Согласно источнику, сумма трансфера составит 2.75 млн евро.

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