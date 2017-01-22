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Конте: «Сейчас Педро играет так, как когда-то в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио , Педро
Сегодня, 09:33 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил игру вингера команды Педро:

«Каждый из нас видит, как выступает Педро. Он играет фантастически. Он не только забивает, но и отлично действует как с мячом, так и без него. Он всегда находится в правильной позиции для того, чтобы прессинговать соперника или забить.

Думаю, мы наблюдаем лучшие моменты Педро. Такой футбол он показывал, играя за „Барселону“. Надеюсь, он продолжит в том же духе».

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