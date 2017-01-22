Конте: «Сейчас Педро играет так, как когда-то в „Барселоне“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил игру вингера команды Педро:

«Каждый из нас видит, как выступает Педро. Он играет фантастически. Он не только забивает, но и отлично действует как с мячом, так и без него. Он всегда находится в правильной позиции для того, чтобы прессинговать соперника или забить.

Думаю, мы наблюдаем лучшие моменты Педро. Такой футбол он показывал, играя за „Барселону“. Надеюсь, он продолжит в том же духе».