Глушаков: «Самедову придётся искать себе новое место в клубном автобусе»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Самедов Александр, Глушаков Денис
Сегодня, 09:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков советует новичку команды Александру Самедову не садиться с ним рядом в клубном автобусе:
«Была большая шумиха вокруг перехода Самедова. И это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в „Спартаке“. Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место».
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Ты описал твоё собственное детство -- вот именно поэтому ты своё собственное детство и понимаешь.
Это же очевидно.
Деми де Зеув тебе ДРУЖИЩЕ.
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Что, большая спешка?
P.S. Ответь мне на один вопрос: почему игроки Зенита любят с парнями фоткаться голенькими - Молло (в постели), Кокорин (в ванной)?
P.S.S. У Глушакова на википедии в графе личная жизнь - жена, двое детей! У Молло: "Йоан — двоюродный брат форварда Андре-Пьер Жиньяка")))
У Кокорина: Девушкой Кокорина с 2014 года является Дарья Валитова — певица под псевдонимом Амели и начинающий журналист. В начале июля 2016 года большой резонанс в СМИ получило видео шумной вечеринки с шампанским и кальяном в ночном клубе Twiga в Монте-Карло, в которой принимал участие Кокорин, а Валитова танцевала на диванах.)))
Закрылись там -- и втихомолку шлифуете чистоспартаковские качества. Это я вежливо сформулировал.
Преследование, то есть проявление нездорового, необоснованного внимания на человека, который испытывает в результате этих действий дискомфорт называется домогательством.
Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года , либо лишением свободы на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
А между тем Зенит провел 6 (ШЕСТЬ, Карл !) товарняков.. Как говорится-почувствуйте разницу...
З.Ы. А Глушака надо посадить на откидное место возле дверей. И будет Спартаку Щастье...
Найдёт где сидеть он, что Вы за него переживаете)))
Ответ
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Найдёт.
На ручках.
Это спартаковская традиция.
Наверное. так: КТО СИДИТ В СПАРТАКОВСКОМ АВТОБУСЕ -- ТРОФЕЕВ НЕ ВИДИТ.