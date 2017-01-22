Глушаков: «Самедову придётся искать себе новое место в клубном автобусе»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков советует новичку команды Александру Самедову не садиться с ним рядом в клубном автобусе:

«Была большая шумиха вокруг перехода Самедова. И это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в „Спартаке“. Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место».