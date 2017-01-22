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Глушаков: «Самедову придётся искать себе новое место в клубном автобусе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Самедов Александр, Глушаков Денис
Сегодня, 09:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков советует новичку команды Александру Самедову не садиться с ним рядом в клубном автобусе:

«Была большая шумиха вокруг перехода Самедова. И это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в „Спартаке“. Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место».

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