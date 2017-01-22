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Анри - Озилу: «Останься и стань легендой „Арсенала“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Анри Тьерри, Озил Месут
Сегодня, 10:40 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри советует Месуту Озилу остаться в клубе, продлив контракт с «канонирами»:

«Месут выигрывал чемпионат мира со сборной Германии. Но на клубном уровне у него есть лишь одно чемпионство, завоеванное с „Реалом“ в 2012 году. Он хочет большего.

И он может сделать это на „Эмирейтс“. Поэтому я призываю его остаться и стать легендой „Арсенала“.

Выиграй чемпионат. Стань будущим „Арсенала“. Не только парнем, который раздает передачи, а тем, кто ведет команду вперед. Он может стать таким игроком вместе с Санчесом.

„Арсеналу“ по силам выиграть АПЛ».

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