Румменигге: «„Бавария“ склоняется к тому, чтобы выкупить Комана у „Ювентуса“»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Ювентус, Румменигге Карл-Хайнц , Коман Кингсли
Сегодня, 11:23 | Источник: readbundesliga.com | Редакция: Антон Белюсь
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что мюнхенский клуб намерен выкупить у «Ювентуса» права на полузащитника Кингсли Комана, заплатив туринцам 20 млн евро:
«На данный момент мы склоняемся к тому, чтобы выкупить контракт Комана. Но у нас еще будет время подумать.
В принципе, мы полностью уверены в игроке. Но нужно также отметить, что в прошлом сезоне он выступал лучше, чем в нынешнем, виной чему травмы».
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