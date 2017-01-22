Румменигге: «„Бавария“ склоняется к тому, чтобы выкупить Комана у „Ювентуса“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что мюнхенский клуб намерен выкупить у «Ювентуса» права на полузащитника Кингсли Комана, заплатив туринцам 20 млн евро:

«На данный момент мы склоняемся к тому, чтобы выкупить контракт Комана. Но у нас еще будет время подумать.

В принципе, мы полностью уверены в игроке. Но нужно также отметить, что в прошлом сезоне он выступал лучше, чем в нынешнем, виной чему травмы».