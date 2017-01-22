Рейтинг@Mail.ru

В. Березуцкий: «Давно не видел 19-летних игроков с такими мышцами, как у Чалова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Березун Василий, Чалов Фёдор
Сегодня, 11:33 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает нападающего Федора Чалова самым атлетичным футболистом «армейцев»:

«Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично.

19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:48
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:46
ответ пользователю Ваня лучший (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:40
ответ пользователю Санчо Панса (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:39
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:36
ответ пользователю wingback (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:34
ответ пользователю DRUGRUS (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:33
ответ пользователю Пастух (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:23
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:19
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:14, редактировал Сегодня 12:16
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 12:08
ответ пользователю Zeychba (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:02
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:01
ответ пользователю Vizor (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:00
ответ пользователю Стенли (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 11:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:51
ответ пользователю Дед за ЦСКА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:48
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:38
ответ пользователю wingback (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:34
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:23 Таски: «Во второй части сезона начну переговоры со „Спартаком“ о продлении контракта» 2
10:51 Мутко: «Инфантино просил меня не баллотироваться на пост президента РФС? Глупости» 23
09:54 Глушаков: «Самедову придётся искать себе новое место в клубном автобусе» 68
08:49 Гильерме: «Для „Локомотива“ успешным результатом будет попадание в пятёрку» 21
00:50 Глушаков: «Все игроки „Спартака“ вернулись без лишнего веса и жировых прослоек» 63
Вчера
23:44 Ганчаренко: «Радует исполнительское мастерство Ионова» 23
18:37 Луческу: «Я хочу убыстрить команду и сделать её моложе» 55
17:36 Мутко: «Трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола» 71
11:40 Фото Самедов: «Спартаковский дух не то чтобы потерян» 101
10:43 Боккетти: «Мне не нравится реформа чемпионата мира» 11
все материалы по этой теме
Турниры