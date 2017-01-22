В. Березуцкий: «Давно не видел 19-летних игроков с такими мышцами, как у Чалова»
Сегодня, 11:33 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает нападающего Федора Чалова самым атлетичным футболистом «армейцев»:
«Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично.
19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Федя,при Березе в душе мыло не раняй
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/956201.shtml
Ахаха,обыкновенный дрищ!
Удачных игр Федя. А хорошая атлетическая фигура хорошо.
Ближайшая допинг-проба все покажет.
А потенциал игрока у него очень высокий.
Не смотря на то, что играет в кризисном ЦСКА.
Кстати, его надо было выпускать уже давно.