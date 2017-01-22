Ширер: «У „Ливерпуля“ есть проблемы с настроем и собранностью»

Легендарный английский нападающий Алан Ширер предположил, что «Ливерпуль» порой недооценивает более слабых противников:

«У „Ливерпуля“ отличная статистика в матчах против конкурентов в борьбе за чемпионство. Однако они проигрывали „Борнмуту“, „Суонси“ и „Бернли“, а это говорит о том, что у них есть проблемы с настроем и собранностью.

Невозможно выиграть, просто выйдя на поле. В футболе так не бывает, особенно в Премьер-Лиге».