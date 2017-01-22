Моуриньо заменил команду боллбоев в МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо принял решение распустить команду боллбоев в манкунианском клубе.

Сообщается, что Особенный был недоволен скоростью и реакцией работы ребят, которые отбирались через программу Manchester United Foundation.

Португальский специалист решил, что будет лучше, если мячи игрокам будут подносить футболисты юношеской команды «красных дьяволов» U-16.