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Моуриньо заменил команду боллбоев в МЮ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 11:53 | Источник: Givemesport.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»  Жозе Моуриньо принял решение распустить команду боллбоев в манкунианском клубе.

Сообщается, что Особенный был недоволен скоростью и реакцией работы ребят, которые отбирались через программу Manchester United Foundation.

Португальский специалист решил, что будет лучше, если мячи игрокам будут подносить футболисты юношеской команды «красных дьяволов» U-16.

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