Моуриньо заменил команду боллбоев в МЮ
Сегодня, 11:53 | Источник: Givemesport.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо принял решение распустить команду боллбоев в манкунианском клубе.
Сообщается, что Особенный был недоволен скоростью и реакцией работы ребят, которые отбирались через программу Manchester United Foundation.
Португальский специалист решил, что будет лучше, если мячи игрокам будут подносить футболисты юношеской команды «красных дьяволов» U-16.
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А если и сейчас не получится, кто тогда будет виноват?
Это уже перебор - хозяевам МЮ нужно показать его врачу.