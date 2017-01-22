Рамос: «„Реалу“ нужно, чтобы фанаты поддерживали нас, а не пинали»
Сегодня, 12:03 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Реала» Серхио Рамос остался недоволен свистом болельщиков мадридского клуба во время матча 19-го тура Примеры, в котором «сливочные» одолели «Малагу»:
«Я всегда говорил, что изменить „Сантьяго Бернабеу“ не получится никогда.
Я провел в „Реале“ много лет, но, как сказал Марсело после кубковой игры, всех великих игроков клуба тут в какой-то момент освистывали. Это сигнал для нас проснуться.
Но в тяжелых ситуациях нам нужно, чтобы фанаты поддерживали нас, а не пинали.
Мы знаем своих болельщиков, и они нам нравятся. Но важно, чтобы мы вместе двигались вперед».
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А так фанов можно понять.
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