Рамос: «„Реалу“ нужно, чтобы фанаты поддерживали нас, а не пинали»

Капитан «Реала» Серхио Рамос остался недоволен свистом болельщиков мадридского клуба во время матча 19-го тура Примеры, в котором «сливочные» одолели «Малагу»:

«Я всегда говорил, что изменить „Сантьяго Бернабеу“ не получится никогда.

Я провел в „Реале“ много лет, но, как сказал Марсело после кубковой игры, всех великих игроков клуба тут в какой-то момент освистывали. Это сигнал для нас проснуться.

Но в тяжелых ситуациях нам нужно, чтобы фанаты поддерживали нас, а не пинали.

Мы знаем своих болельщиков, и они нам нравятся. Но важно, чтобы мы вместе двигались вперед».