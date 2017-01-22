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Таски: «Во второй части сезона начну переговоры со „Спартаком“ о продлении контракта»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Таски Сердар
Сегодня, 12:23 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Сердар Таски, который, как сообщалось ранее, останется в московском клубе как минимум до лета, не исключает, что продлит контракт с «красно-белыми»:

«Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения, в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в „Спартаке“ и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со „Штутгартом“, с „Баварией“ и хочу сделать это в третий раз со „Спартаком“. Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении.

Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок».

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