Абидаль: «Травма Роналду помогла Португалии выиграть Евро-2016»

Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль считает, что травма нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Евро-2016 сыграла на руку «селесао»:

«Франция провела хороший турнир, нам не повезло, ведь если бы Жиньяк забил, то все бы закончилось, трофей достался бы нам.

Роналду не играл из-за травмы, и для Франции это было проблемой, а для Португалии - преимуществом. Без Роналду Португалия была более расслабленной: обычно они играют на Криштиану, а без него не ощущали стресса».