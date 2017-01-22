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Абидаль: «Травма Роналду помогла Португалии выиграть Евро-2016»

Соккер.Ру // Евро-2016, Заграница: мнение, Португалия, Реал, Роналду Криштиану, Абидаль Эрик
Сегодня, 12:33 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль считает, что травма нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Евро-2016 сыграла на руку «селесао»:

«Франция провела хороший турнир, нам не повезло, ведь если бы Жиньяк забил, то все бы закончилось, трофей достался бы нам.

Роналду не играл из-за травмы, и для Франции это было проблемой, а для Португалии - преимуществом. Без Роналду Португалия была более расслабленной: обычно они играют на Криштиану, а без него не ощущали стресса».

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