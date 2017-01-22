Михайлович: «Почему Лопес не попадает в заявку? Он всё ещё похож на стиральную машину»

«Торино», судя по всему, расстанется с нападающим Макси Лопесом.

Главный тренер «быков» Синиша Михайлович, который летом раскритиковал аргентинца за лишний вес, сравнив того со стиральной машиной, до сих пор недоволен формой 32-летнего игрока. Несмотря на дисквалификацию форварда Андреа Белотти, Лопес не был включен в заявку «Торино» на матч 21-го тура Серии А против «Болоньи».

«Стиральная машина все еще здесь», - сказал Михайлович.