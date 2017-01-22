Хавбек «Локомотива» Ндинга интересен «Валенсии»

«Валенсия» ищет варианты усиления средней линии команды.

По информации источника, в сферу трансферных интересов «Лос Чес» попал полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга.

Также испанский клуб проявляет интерес к хавбеку «Марселя» Лассана Диарра, который выступал за «железнодорожников» в 2013-2014 годах.