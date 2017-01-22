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Хавбек «Локомотива» Ндинга интересен «Валенсии»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Валенсия, Ндинга Дельвин, Диарра Лассана
Сегодня, 12:54 | Источник: Fichajes.com | Редакция: Антон Белюсь

«Валенсия» ищет варианты усиления средней линии команды.

По информации источника, в сферу трансферных интересов «Лос Чес» попал полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга.

Также испанский клуб проявляет интерес к хавбеку «Марселя» Лассана Диарра, который выступал за «железнодорожников» в 2013-2014 годах.

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