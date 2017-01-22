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«Ювентус» - «Лацио»: стартовые составы

Матч: ЮвентусЮвентус-:-ЛациоЛацио
Начало матча: Сегодня, 14:30
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение
Сегодня, 13:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лацио». 

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Лацио» Маркетти, Габаррон, де Врей, Уоллес, Раду, Пароло, Билья, Милинкович-Савич, Ломбарди, Иммобиле, Андерсон.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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