Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лацио».

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Лацио»: Маркетти, Габаррон, де Врей, Уоллес, Раду, Пароло, Билья, Милинкович-Савич, Ломбарди, Иммобиле, Андерсон.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.