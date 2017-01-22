«Ювентус» - «Лацио»: стартовые составы
Сегодня, 13:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лацио».
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Лацио»: Маркетти, Габаррон, де Врей, Уоллес, Раду, Пароло, Билья, Милинкович-Савич, Ломбарди, Иммобиле, Андерсон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие материалы по теме:
Или войдите через