«Вест Хэм» подписал игрока юношеской сборной Англии

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает о подписании клубом полузащитника юношеской сборной Англии (U-19) Натана Холланда.

Продукт академии «Эвертона» может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на левом фланге.

Игрок поставил подпись под контрактом с «молотобойцами», рассчитанным до 2020 года.

Напомним, что ранее лондонский клуб объявил о трансфере защитника сборной Португалии Жозе Фонте.