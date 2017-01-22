«Вест Хэм» подписал игрока юношеской сборной Англии
Сегодня, 13:57 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает о подписании клубом полузащитника юношеской сборной Англии (U-19) Натана Холланда.
Продукт академии «Эвертона» может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на левом фланге.
Игрок поставил подпись под контрактом с «молотобойцами», рассчитанным до 2020 года.
Напомним, что ранее лондонский клуб объявил о трансфере защитника сборной Португалии Жозе Фонте.
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